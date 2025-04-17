شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستدرج فاركو في كأس عاصمة مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الشباب بالنادي الأهلي نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد قرار إدارة الكرة بالنادي بخوض منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.

ويرتبط الفريق الأول بالنادي الأهلي بأداء مباراة مهمة أمام صن داونز عصر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تتواجد بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا منذ أمس الأربعاء، ويستمر حتى نهاية مباراة الفريق الأحمر صن داونز.

ويتواجد الأهلي في مؤخرة المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر إنبي المجموعة برصيد 6 نقاط ثم طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن بعده فاركو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.