شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك ببقاء بيسيرو ويؤجل الحساب لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادى الزمالك الثقة فى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خاصة بعد الهزة التى صاحبت خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والأصوات التى نادت برحيله والتعاقد مع مدرب أجنبى جديد لقيادة الفريق الأبيض فى المباريات المتبقية من الموسم.

وتمسك مسئولو نادى الزمالك بمنح الفرصة لـ بيسيرو لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق الأبيض ما زال ينافس على بطولة كأس مصر والتى تأهل فيها إلى المباراة النهائية لمواجهة بيراميدز، فضلاً عن المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز أو حجز المقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويرفض مسئولو الزمالك محاسبة بيسيرو بالقطعة حيث عقدت لجنة التخطيط بالنادى جلسة مع المدرب وأكدوا فيها على ثقتهم فيه، لقيادة الفريق الأبيض إلى بر الأمان بالتتويج ببطولة كأس مصر والمنافسة على لقب الدورى حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ويمتد عقد بيسيرو مع الزمالك لمدة موسم ونصف منذ التعاقد معه فى فبراير الماضى، بالإضافة إلى أنه سوف يحصل على 70 ألف دولار رفقة جهازه المعاون بالكامل فى أول 6 شهور ويتم تعديل العقد ليصل إلى 85 ألف دولار بعد أول 6 أشهر فى حالة حصول الزمالك على بطولتين من الثلاث بطولات التى يشارك فيها خلال الموسم الحالى "الدورى المصرى، كأس مصر وكأس الكونفدرالية والتى ودعها الفريق مؤخراً.