شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض السرطان.

كان سعد محمد اصيب بمرض سرطان الدم منذ 7 سنوات فى عام 2018، وخضع للعلاج، وتم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج الكيماوى دون إخطار ناديه وقتها، حيث كان يلعب مع فريق مواليد 2000.

تماثل للشفاء بعد عدة اشهر لكن المرض عاوده مرة اخرى وتمكن منه منذ عامين

تأتى وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.