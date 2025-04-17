شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات اليوم في الجولة الختامية ببطولة كأس عاصمة مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الختامية من كأس عاصمة مصر بإقامة 4 مباريات، الأولى تجمع شباب الأهلي مع فاركو، والثانية تجمع طلائع الجيش مع إنبي والثالثة تجمع زد مع سيراميكا والخامسة تجمع بين المصري وغزل المحلة.

يستدرج فريق الشباب بالنادي الأهلي نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد قرار إدارة الكرة بالنادي بخوض منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.

ويرتبط الفريق الأول بالنادي الأهلي بأداء مباراة مهمة أمام صن داونز عصر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تتواجد بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا منذ أمس الأربعاء، ويستمر حتى نهاية مباراة الفريق الأحمر صن داونز.

ويتواجد الأهلي في مؤخرة المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر إنبي المجموعة برصيد 6 نقاط ثم طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن بعده فاركو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وفي نفس التوقيت، يلتقي طلائع الجيش مع إنبي على استاد جهاز الرياضة العسكري، في مواجهة البحث عن صدارة المجموعة الثالثة، حيث أن فوز أو تعادل إنبي يضمن له الصدارة، بينما يحتاج فريق الطلائع للفوز في تلك المواجهة لضمان تصدر المجموعة.

وفي السابعة مساءا، يستضيف المصري نظيره غزل المحلة على استاد السويس الجديد، في مواجهة قوية، حيث يبحث المصري تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول المسابقة، حيث يقبع في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وفي نفس المجموعة الأولى يلتقي زد مع سيراميكا في السابعة مساءا على استاد المقاولون العرب، في مباراة يسعى خلالها زد لتحقيق فوزه الأول حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل سيراميكا المركز الثاني لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن غزل المحلة.