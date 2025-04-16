شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جريشة يبدأ مهام عمله مع الداخلية بداية من لقاء السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد محسن أبو جريشة، مهاجم الإسماعيلى الأسبق، مهام عمله مع الداخلية بداية من اللقاء المقبل أمام السكة الحديد مودرن المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بملعب العباسية، ضمن فعاليات الجولة الـ31 لدورى المحترفين.

وكان مسئولو الداخلية تعاقدوا مع محمد أبو جريشة عقب رحيل عمر جمال بسبب سوء النتائج، وقاد عبد الله الشحات الفريق الشرطى خلال المباراتين المقبلين.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، وخسر آخر مباراته أمام أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء.

وأسفرت مباريات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين عن مواصلة بلدية المحلة سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على راية بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 39 نقطة فى المركز التاسع فى افتتاحية الجولة الثلاثين من مسابقة دورى المحترفين، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة، تعادل لافيينا مع سبورتنج سلبيا ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة ومازالوا في المركز الأخير.

كما استطاع أسوان من تحقيق فوز غالى وثمين على منتخب السويس بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 نقطة ويزداد موقفهم سوءا في جدول الترتيب، فى الوقت الذى تعادل فيه بروكسى مع ديروط سلبيا، كما حقق السكة الحديد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف.

في الوقت الذى فاز فيه كهرباء الإسماعيلية على الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل لا شىء ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة.

في الوقت نفسه نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله.