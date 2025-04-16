شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يترأس اجتماعا موسعا للاستعدادت النهائية لاستضافة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا موسعا للوقوف علي الاستعدادت النهائية لاستضافة أمم أفريقيا للشباب مع اللجنة المنظمة للبطولة ، التي تحتضنها مصر في الفترة من 27 ابريل الحالي حتي 18 مايو المقبل.

شهد الاجتماع حضور وليد درويش ومصطفي أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ومصطفي عزام المدير التنفيذي، وأحمد مجاهد المنسق العام للبطولة بين الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، ولجنة الاتصال الحكومى من وزارة الشباب والرياضة واللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة ، وأشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة ، ومحمد الكردى وكيل الوزارة ، ومحمد دياب المستشار القانونى ومحمد سعيد مازن وكيل الوزارة ، ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة فى اطار تقديم الدعم الحكومى لأعمال التنظيم الخاصة بالبطولة .

حرص أبو ريدة في بداية الاجتماع على تقديم الشكر لكل الوزارات والأجهزة المعنية لدعمها واهتمامها الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع إسم ومكانة الدولة المصرية.

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين،وغيرها من الملفات المتعلقة بالبطولة .