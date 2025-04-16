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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد توديع بطولة كأس عاصمة مصر

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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد توديع بطولة كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 16 أبريل 2025 09:40 م

يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع المصرى البورسعيدى في السابعة مساء أول مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الممتاز.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

كان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي.

و قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4  أيام عقب خوض مباراة سموحة اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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