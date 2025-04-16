شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد توديع بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع المصرى البورسعيدى في السابعة مساء أول مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

كان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي.

و قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء قرار الجهاز الفني في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة.