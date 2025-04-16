شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 16 – 4 – 2025 بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الأربعاء 16 – 4 – 2025 ، 4 مباريات ضمن الجولة الختاميه من عمر بطولة كأس عاصمة مصر ، حيث أستضاف فريق الجونه نظيره مودرن سبورت والتقى الزمالك مع فريق سموحه وواجه حرس الحدود فريق بيراميدز وفى الختام التقى الاتحاد السكندرى مع الاسماعيلى.

الزمالك يهزم سموحة بهدف ناصر منسي ويودع كأس عاصمة مصر رسميًا

ودع فريق الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

مودرن سبورت يتعادل مع الجونة ويتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

تأهل فريق مودرن سبورت الى الدور الثمانية من مسابقة كأس عاصمة مصر، عقب التعادل مع فريق الجونة، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد خالد بشارة في ختام مباريات دورى المجموعات.

الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بهدفين ويتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

تأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

حرس الحدود يفوز على بيراميدز بهدفين ويطيح به من كأس عاصمة مصر

حقق فريق حرس الحدود ألفوز على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت ألفريقين منذ قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الختاميه من عمر بطولة كأس عاصمة مصر.