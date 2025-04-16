شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يجتمع باللجنة الفنية لمناقشة خطط تطوير كرة القدم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مهمًا اليوم مع اللجنة الفنية بالاتحاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة كرة القدم في مصر والارتقاء بعناصر اللعبة على مختلف المستويات.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير الأداء الفني للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى بحث السبل المثلى لتأهيل المدربين، ودعم اللاعبين الموهوبين في مختلف المراحل السنية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل التجارب مع الاتحادات المتقدمة كرويًا، في إطار خطة الاتحاد لوضع رؤية مستقبلية شاملة للنهوض باللعبة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد أبو ريدة خلال الاجتماع على أهمية التكامل بين اللجان الفنية والمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، وعلى ضرورة الاستمرار في العمل العلمي والمنهجي من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، مع تصاعد التطلعات لبناء جيل جديد قادر على إعادة أمجاد الكرة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.