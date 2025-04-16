شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على بيراميدز بهدفين ويطيح به من كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود ألفوز على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت ألفريقين منذ قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الختاميه من عمر بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أهداف فريق حرس الحدود محمود العربى "أوكا" فى الدقيقة 45 والكاميرونى فرانك إيتوجا فى الدقيقة 77.

وبهذة النتيجة حافظ فريق حرس الحدود على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 4 نقاط محتلا المركز الثالث ويودع البطولة.

وخاض فريق بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: يوسف صحارى- حسن هشام- مروان عصام- عمر معلول.

خط الوسط: عمر عبد العظيم- زياد شاكر- يوسف على- على حمودة- أحمد زهدي.

خط الهجوم: هاشم شعبان.

بينما جاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف كالتإلى:

حراسة المرمى ..محمد سيحا.

خط الدفاع .. كريم يحيى ، إبراهيم عبدالحكيم ، محمد عبد السلام ، مؤمن عوض.

خط الوسط .. محمد مجلى ، محمود عبيده ، محمود العربى "أوكا" ، أحمد طعيمة.

الهجوم .. عمرو جمال ، كاريديولا موفوسى .