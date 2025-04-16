الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندرى بهدفين ويتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.

جاء الهدف الأول للدراويش، في الدقيقة 66 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب من محمد وجدي وانطلاقة ومن ثم عرضية مباغتة من الجهة اليسرى ذهبت في المرمى وباغتت حارس المرمى. وعزز الإسماعيلي تقدمه في الدقيقة 64 من ركنية من الجهة اليسرى نفذت بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع تشتيت خاطئ إلى داخل منطقة الجزاء قابلها على الملواني بتمريرة إلى عماد حمدي الذي سددها سكنت سقف المرمى.

وضم تشكيل الإسماعيلي كل من: "عبدالله جمال، عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد خطاري، محمد وجدي، عبدالرحمن الدح، محمد عبدالسميع، محمد بيومي، عمر القط، حسن صابر".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد دعدور، الدفاع: مصطفى إبراهيم - عبد الله فوزي - علاء مارسيلو - محمد كريم، والوسط: أحمد الشيمي - ناصر ناصر - فيليب ناسيمنتو - فان ديرك - عبد الغني محمد، وخط الهجوم: أدهم علاء".

وبهذه النتيجة، يتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، وضمن التأهل، وبحق به الإسماعيلي برصيد 4 نقاط.