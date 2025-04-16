شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بالهدف الأول في الدقيقة 66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإسماعيلى أمام نظيره الاتحاد السكندرى، بالهدف الأول في الدقيقة 66 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

جاء الهدف بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب من محمد وجدي وانطلاقة ومن ثم عرضية مباغتة من الجهة اليسرى ذهبت في المرمى وباغتت حارس المرمى.

وضم تشكيل الإسماعيلي كل من: "عبدالله جمال، عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد خطاري، محمد وجدي، عبدالرحمن الدح، محمد عبدالسميع، محمد بيومي، عمر القط، حسن صابر".

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد دعدور، الدفاع: مصطفى إبراهيم - عبد الله فوزي - علاء مارسيلو - محمد كريم، والوسط: أحمد الشيمي - ناصر ناصر - فيليب ناسيمنتو - فان ديرك - عبد الغني محمد، وخط الهجوم: أدهم علاء".

ويسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد على أمل خسارة بيراميدز وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية فيما ودع الاتحاد السكندري البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.