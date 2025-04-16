شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية وسام أبو علي قبل مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية وسامك أبو علي مهاجم الفريق قبل مباراته أمام صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى وسام أبو علي من إجهاد في العضلة الضامة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، قبل أن يطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، وكذلك جاهزيته للمشاركة في مباراة صن داونز بشكل طبيعي.

وخاض الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.