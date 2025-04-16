شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يودع بطولتين فى أسبوع.. ومستقبل بيسيرو بين الكأس والدورى والان مع تفاصيل الخبر

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بطولتين في أسبوع،حيث خرج الأبيض من بطولة الكونفدرالية الأفريقية،يوم 9 أبريل بعد الخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بهدف دون رد في إياب ربع النهائي بالكونفدرالية.

وجاءت البطولة الثانية اليوم الأربعاء بوداع كأس عاصمة مصر،بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث حسم فريقا بتروجت ومودرن سبورت تذكرة الصعود للدور المقبل.

وبات مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك على المحك مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وينتظر بيسيرو مواجهة قوية مع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر الذى لم يتحدد موعده،فضلاً عن فرصه الصعبة في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتعين على البرتغالى الفوز بالبطولتين للحفاظ على فرص استمراره داخل القلعة البيضاء.

ويمتد عقد بيسيرو مع الزمالك لمدة موسم ونصف منذ التعاقد معه في فبراير الماضي، بالإضافة إلى أنه سوف يحصل على 70 ألف دولار رفقة جهازه المعاون بالكامل في أول 6 شهور ويتم تعديل العقد ليصل إلى 85 ألف دولار بعد أول 6 أشهر في حالة حصول الزمالك على بطولتين من الثلاث بطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي "الدوري المصري، كأس مصر وكأس الكونفدرالية التي ودعها الفريق أمام بطل جنوب أفريقيا.

من جانبه أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك أن النادى لن يستغنى عن البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق، الفترة الجارية، وكل ما يتردد الهدف منه هدم النادي الأبيض فى الوقت الذى يعود فيه للمنافسة.