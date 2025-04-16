شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حرس الحدود على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر ، أحرز هدف الفريق العسكرى محمود أوكا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

وجاء تشكيل بيراميدز الذى يشارك بفريق الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم