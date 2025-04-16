شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم حرس الحدود على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول ضمن دور المجموعات من كأس عاصمة مصر ، أحرز هدف الفريق العسكرى محمود أوكا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .
وجاء تشكيل بيراميدز الذى يشارك بفريق الشباب على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول
خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي
خط الهجوم: هاشم شعبان
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم
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