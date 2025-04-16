شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يجدد تعاقده مع نادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

جدد نادي الصيد تعاقده مع البطل الأولمبي سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتم تجديد العقد اليوم في حضور الدكتور عبدالله غراب رئيس نادي الصيد، واللاعب سيف عيسى، في حضور المهندس أحمد مجيب عضو مجلس إدارة نادي الصيد و حسن نهنوش عضو مجلس إدارة نادي الصيد ومحمد غباشي المدير التنفيذي لنادي الصيد وأشرف الفار مدير النشاط الرياضي ونائب المدير التنفيذي و أحمد الجباس مقرر لجنة التايكوندو.

ويستمر البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الفترة القادمة حيث شهد توقيع التعاقد اليوم إشادة كبيرة بما يقدمه اللاعب خلال السنوات الماضية مع طموح بإستمرار الانجازات في الفترة القادمة.

سيف عيسى هو اول لاعب مصرى فى التاريخ يتصدر التصنيف العالمى ووصل لبرونزية الأولبمبياد