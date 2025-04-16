شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العاصمة فرصة "ناشئين" أندية القمة للظهور مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت بعض الأندية بمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024 - 2025 وذلك للوقوف على مستواهم والظهور بشكل جيد ، ونرصد لكم بعض الأندية التي تمنح الشباب فرصة المشاركة في مقدمتهم الاهلى وبيراميدز.

شارك فريق الاهلى مواليد 2005 في مباريات المارد الأحمر في المجموعة الثالثة برفقة إنبى وطلائع الجيش وفاركو ،بينما شارك بيراميدز بفريق مكون من قطاع الناشئين الذى يترأسه إسلام شكري والمدير الفني تياجو ماركيز ويساعده فرانسيسكو هنريك ومحمود مغاوري وإيهاب المصري ومحمد يماني وإبراهيم إمام وشريف شوقي وأحمد مصطفى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.