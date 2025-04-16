شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة هنا جودة و دينا مشرف وعمر عصر بكأس العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

خسرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة أمام لاعبة النمسا، والمصنفة رقم 15 عالميا، بنتيجة 1-3 بالجولة الثانية ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة "فردى رجال وسيدات"، التي تقام بمدينة ماكاو الصينية خلال الفترة من 14 حتى 20 أبريل الجاري.

كما خسرت دينا مشرف أمام لاعبة الصين، المصنفة سابعة عالميا، بنتيجة 1-3

وعلى مستوى فردي الرجال، خسر عمر عصر أمام لاعب كوريا الجنوبية، المصنف رقم 24 عالميا

وشاركت هنا جودة في البطولة مع منتخب السيدات بعد تتويجها ببطولة كأس أفريقيا للسيدات في النسخة الماضية، التي أقيمت في تونس شهر فبراير الماضي، لذلك تمثل اللاعبة القارة الأفريقية في الحدث العالمي، وتوجت هنا بلقب بطولة كأس أفريقيا بعدما تغلبت على مواطنتها دينا مشرف في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 4-2 .