شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرفض الرد على عقوبات الزمالك عبر جروب "واتساب" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن مسئولى نادى الزمالك أبلغ أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعقوبات انقطاعه عن تدريبات الأبيض عبر جروب "واتساب" الخاص بالفريق، خاصة أنه ما زال متواجداً فيه ولم يغادره منذ أزمة تجديد عقده الأخيرة.

وأوضح المصدر أن زيزو يرى العقوبات الموقعة عليه على جروب "واتساب" ولكنه يتجاهلها ويرفض الرد عليها،خاصة في الوقت الذى كلف فيه اللاعب محاميه الخاص بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النادي بعد إزالة صورته من ملاعب قطاع الناشئين.

وكشف مصدر أن زيزو غاب لمدة 4 أيام عن الفريق، حتى الآن، وتم إخطار مجلس الإدارة بذلك، لأن اللاعب استنفذ مدة الغياب، وبالتالى سيقوم المجلس باتخاذ القرار فى أمر اللاعب، بتحويله للتحقيق حال استمرار الغياب، وحال عدم مثول زيزو إلى التحقيق بالنادى سيتم تقديم شكوى ضده فى اتحاد الكرة.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً غداً الخميس المقبل لمناقشة العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وانقطاعه عن التدريبات الجماعية وتحريره محضراً ضد النادي،ومن المقرر مناقشة ملف احتياجات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة،ومطالب المدير الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.