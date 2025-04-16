شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: قضية رمضان صبحى مازالت قيد التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا تنفي ما أُثير في وسائل الإعلام، بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وقالت المنظمة في بيانها: "تدعو المنظمة جميع المهتمين، مراجعة موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للتأكد من عدم صحة هذه المعلومات".

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن القضية مازالت قيد التحقيقات حسب الخطوات القانونية واللائحية التي تحددها المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتنفي المنظمة ما أثير بشأن أي مخاطر على الرياضة المصرية من ناحية مكافحة المنشطات، وتؤكد أن تصنيف مصر يأتي بين أعلى المنظمات الملتزمة حول العالم.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالسادة الإعلاميين والصحفيين تحري الدقة ومراجعة المنظمة في أي أخبار أو معلومات بشأن قضايا مكافحة المنشطات نظرًا لأهميتها وحساسيتها.