شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن تشكيل مواجهة الإسماعيلي في ختام كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندرى عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مواجهة الإسماعيلي، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبدالله فوزي، علاء مارسيليو، محمد كريم

في الوسط: أحمد الشييمي، ناصر ناصر، فيليـب ناسيمينتو، فان ديرك

في الهجوم: عبدالغني محمد، أدهم علاء

أما على دكة البدلاء، فقد ضمت القائمة كلاً من: "محمد عثمان – محمد فارس – عبدالله دياباتيه – خالد رضا – أحمد عاطف – عبدالرحمن صلاح – حسن محمد – محمد شفيق – عمرو رضا".

يتنافس بيراميدز (4 نقاط)، والإسماعيلى (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده فى المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلى 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).

الإسماعيلى يأمل فى الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفى الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلى وحرس الحدود وإنبى لربع النهائى قبل الوصول للجولة الأخيرة، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.