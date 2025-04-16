تامر مصطفى يعلن تشكيل الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندرى بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل كالآتي :

في حراسة المرمى : عبدالله جمال.

وفي خط الدفاع : عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد نصر – محمد خطاري.

وفي خط الوسط : محمد وجدي – عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي – عمر القط.

وفي خط الهجوم : حسن صابر.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع بدون نقاط.