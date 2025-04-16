تامر مصطفى يعلن تشكيل الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندرى بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.
وجاء التشكيل كالآتي :
في حراسة المرمى : عبدالله جمال.
وفي خط الدفاع : عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد نصر – محمد خطاري.
وفي خط الوسط : محمد وجدي – عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي – عمر القط.
وفي خط الهجوم : حسن صابر.
يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع بدون نقاط.
يتنافس بيراميدز (4 نقاط)، والإسماعيلى (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده فى المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.
بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلى 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).
الإسماعيلى يأمل فى الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفى الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.
وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلى وحرس الحدود وإنبى لربع النهائى قبل الوصول للجولة الأخيرة، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائى كأس عاصمة مصر.
ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.
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