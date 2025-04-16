شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل شاكر يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والانتخابية في الاتحاد العربي للفروسية، للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك بحضور ممثلين عن اتحادات الفروسية من مختلف الدول العربية.

جاء الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال وإجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربي الجديد، والذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي، بعد أن حصل على ثقة الأعضاء خلال عملية التصويت التي جرت اليوم.

وجاءت باقي نتائج الانتخابات كالتالي: فاز الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، برئاسة الاتحاد العربي للفروسية.

كما فاز بعضوية المجلس كل من بدر بن محمد الدرويش، رئيس الاتحاد القطري للفروسية، ومنذر بن سيف البوسعيدي، رئيس الاتحاد العماني للفروسية، وفوزي صحراوي، رئيس الاتحاد الجزائري للفروسية، وفريد عبدالقادر السبيعي، رئيس الاتحاد الليبي للفروسية، بالإضافة إلى الأستاذة نبيلة عبدالله العلي، عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الكويتي للفروسية.

من جانبه، أعرب إسماعيل شاكر عن سعادته بثقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد العربي للفروسية، موجهاً الشكر والتقدير للجميع على دعمهم.

وأكد في تصريحاته عقب إعلان النتيجة أنه يعتبر هذه الثقة تكليفاً وليس تشريفاً، متعهداً ببذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل دعم وتطوير رياضة الفروسية على المستوى العربي، وتعزيز التعاون بين كافة الاتحادات بما يخدم مصلحة اللعبة ويسهم في تحقيق المزيد من النجاحات عربياً ودولياً.