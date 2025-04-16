شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتعادل مع الجونة ويتأهل الى ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق مودرن سبورت الى الدور الثمانية من مسابقة كأس عاصمة مصر، عقب التعادل مع فريق الجونة، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد خالد بشارة في ختام مباريات دورى المجموعات.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مودرن سبورت الى النقطة الخامسة، وضمن التأهل الى دور الثمانية بفارق الأهداف مع نظيريه الزمالك والجونة.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

فيما جاء تشكيل الجونة بقيادة علاء عبدالعال لمباراة مودرن سبورت يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي، أحمد عبد الرسول، أحمد العش، اليو جاتا

خط الوسط: حفيظ، بلال السيد، أحمد رضا، أرنولد

هجوم: مروان محسن، أوجو صمويل.