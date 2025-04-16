شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة بهدف ناصر منسي ويودع كأس عاصمة مصر رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

ودع فريق الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

كان الزمالك يحتاج للفوز بأكثر من هدف على الفريق السكندري، للتأهل للدور الثاني شرط انتهاء لقاء مودرن سبورت والجونة بالتعادل السلبي.

واستغل ناصر منسى عرضية متقنة ليضعها برأسه في شباك حسن تيمور معلنا تقدم الأبيض فى الدقيقة 22، لكن الحكم ألغى الهدف بداعى اشتراك ناصر منسى مع الحارس، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم لرؤيتها ثم احتسبت الهدف.

وحسم بتروجت تأهله للدور المقبل من بطولة كأس عاصمة مصر، بعد احتلال الفريق البترولى المركز الأول.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

- حراسة المرمى : محمد صبحى.

- خط الدفاع: مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

- خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر.

- خط الهجوم : سيف الجزيرى – ناصر منسى.

- البدلاء: محمود الشناوى وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبى وأيمن أمير عبد العزيز.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى..

- حراسة المرمى: حسين تيمور.

- الدفاع: ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة، عبد الرحمن عامر.

- الوسط: شريف رضا، عمرو السيسى، دوكو دودو، محمد سعيد مكرونة، محمود صابر.

- الهجوم: مصطفى البدرى.

- البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، إسلام جابر، صامويل أمادى، أشرف مجدى، محمد زيكا، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه.