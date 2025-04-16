شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق شباب نادي ييراميدزعن التشكيل التي سيخوض مباراة حرس الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

يحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري - حسن هشام - مروان عصام - عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم - زياد شاكر - يوسف علي - علي حمودة - أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - أحمد سعيد - أحمد محمود - أدهم نبيل - يوسف شيكا - حسن طارق - أحمد فكري - بلال مؤمن - خالد حاتم