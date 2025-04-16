شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يُحاضر مدربي «المسار السريع» حول الحالات الجدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات دورة رخصة المدربين المسار السريع، اليوم الخميس، محاضرة مميزة من الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تناول خلالها أبرز تعديلات قوانين اللعبة، إلى جانب عرض تحليلي لأشهر الحالات التحكيمية الجدلية التي أثارت الجدل في الملاعب خلال المواسم الأخيرة.

وجاءت المحاضرة بحضور جمال محمد علي، رئيس إدارة المدربين بالاتحاد، الذي أكد على أهمية التثقيف التحكيمي للمدربين كجزء أساسي من تطوير المنظومة الفنية في مصر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في قوانين اللعبة.

وسبق محاضرة رويز، محاضرة علمية متميزة من محمد زيادة، خبير الإصابات الرياضية، تناول خلالها موضوع إصابات لاعبي كرة القدم وطرق الوقاية منها، مع الاستعانة بالهيكل العظمي والعضلي لجسم الإنسان لتوضيح طبيعة الإصابات وسبل التعامل معها طبياً وبدنياً.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن خطة اتحاد الكرة المصري لتأهيل المدربين بأحدث المناهج العلمية والفنية، بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث في كرة القدم الاحترافية.