شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شباب الهوكي إلي ناميبيا للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة منتخب شباب الهوكي إلي ناميبيا للمشاركة في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري.

و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .

وفي فبراير الماضي، خسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره الأسكتلندي بنتيجة 4-2 فى نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى.

وكان منتخب الهوكي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على أمريكا 4-2 ، حيث استطاع التأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعته بالفوز على الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.