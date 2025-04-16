شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شباب الهوكي إلي ناميبيا للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 16 أبريل 2025 05:44 م
وصلت منذ قليل بعثة منتخب شباب الهوكي إلي ناميبيا للمشاركة في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 أبريل الجاري.
و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .
وفي فبراير الماضي، خسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره الأسكتلندي بنتيجة 4-2 فى نهائى بطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى.
وكان منتخب الهوكي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على أمريكا 4-2 ، حيث استطاع التأهل إلى نصف النهائي كأول مجموعته بالفوز على الصين وتشيلي ثم التعادل مع بولندا.
وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.
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