شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على السعة الكاملة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية. كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.