شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأول في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحرك فريق الأهلي إلى ملعب التدريب الذي يستضيف مرانه الأول في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.