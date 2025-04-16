شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى مودرن سبورت والجونة ضمن مباريات الجولة الختامه لدورى المجموعات من عمر بطولة كأس عاصمة مصر والمقامة بينهم حاليا على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

فيما جاء تشكيل الجونة بقيادة علاء عبدالعال لمباراة مودرن سبورت يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي، أحمد عبد الرسول، أحمد العش، اليو جاتا

خط الوسط: حفيظ، بلال السيد، أحمد رضا، أرنولد

هجوم: مروان محسن، أوجو صمويل.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، فيما فقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة ، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.