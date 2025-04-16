شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سموحة بهدف منسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من الزمالك، أمام سموحة بتقدم الفريق البيض بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستغل ناصر منسى عرضية متقنة ليضعها برأسه في شباك حسن تيمور معلنا تقدم الأبيض فى الدقيقة 22، لكن الحكم ألغى الهدف بداعى اشتراك ناصر منسى مع الحارس، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم لرؤيتها ثم احتسبت الهدف، واستمرت النتيجة بتقدم الزمالك بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع: مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – أحمد محمود -محمد شحاتة – محمود جهاد -سيف جعفر.

خط الهجوم : سيف الجزيرى – ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوى وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبى وأيمن أمير عبد العزيز.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: حسين تيمور

الدفاع: ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة، عبد الرحمن عامر

الوسط: شريف رضا، عمرو السيسى، دوكو دودو، محمد سعيد مكرونة، محمود صابر

الهجوم: مصطفى البدرى

البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، إسلام جابر، صامويل أمادى، أشرف مجدى، محمد زيكا، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه



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