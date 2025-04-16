شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد شريف مع الأهلى بعد إنباء إقترابه من الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شريف مُهاجم الخليج السعودي الحالي، والأهلي السابق ، من الانضمام إلي نادي الزمالك ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الخليج بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

محمد شريف، صاحب 29 عامًا، بدأ مسيرته في كرة القدم مع وادي دجلة، قبل أن ينضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، ويستمر لمدة موسم ونصف قبل أن يرحل لنادي إنبي على سبيل الإعارة موسم 2019-2020.

عاد محمد شريف إلى الأهلي ليقضي 3 مواسم جديدة ثم يستمر قبل نهاية عقده بموسم لينتقل لنادي الخليج السعودي ليبدأ مرحلة جديدة في الملاعب.





أرقام محمد شريف مع الأهلي

لعب محمد شريف بقميص الأهلي 151 مباراة، استطاع خلالها في تسجيل 58 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 11 هدفًا أخرى ليواصل مسيرة التألق بعد وادي دجلة وإنبي.





بطولات محمد شريف مع الأهلي

حقق شريف مع الأهلي 10 بطولات هي 3 بطولات للدوري المصري أعوام 2018 و2019 و2023، ودوري أبطال أفريقيا مرتين في 2021 و2023 ومثلهما لكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري موسم 2022 و2023، بالإضافة إلى كأس مصر مرة 2022.

وحصد شريف مع الأهلي لقب هداف الدوري المصري موسم 20201-2022 برصيد 21 هدفًا في رقم تاريخي وحقق في نفس الموسم لقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.