شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16-4-2025 العديد من الاخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها، وصول بعثة الأهلي إلى مقر إقامتها في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وتحديد ملعب التدريب هناك.

بيراميدز يعلن القائمة المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ملعب " تاسك" يستضيف تدريب الأهلي استعدادًا لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاسك بمدينة بريتوريا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا .. رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

الغيابات تضرب الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى في كأس عاصمة مصر

يفقد تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عددا من اللاعبين في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا يستقبل بعثة الأهلي

حرص وفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج .. كان على رأس الوفد الوزير المفوض محمد قنديل القائم بالأعمال بالسفارة.

الزمالك يرصد عرضا ماليا ضخما لصفقة كوتيسا

رصد مسئولو نادى الزمالك عرضا ماليا ضخما، لانضمام السويسرى ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت، إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية، ضمن الصفقات المقرر التعاقد معها الفترة المقبلة.

عمرو مصيلحى نائبا لرئيس الاتحاد العربى للسلة

فاز عمرو مصيلحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، بالتزكية، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها في أحد فنادق دبى غدا الخميس.