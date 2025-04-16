شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : ننتظر موقف "فيفا" بعد وفاة آرون بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن ناديه في انتظار موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوي النادي ضد اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 28 عاماً.

وأشار عمرو أدهم في تصريحات صحفية إلى أن شكوى النادي كانت تطالب بتعويضات تضامنية بين اللاعب والنادي الروماني الذي كان يلعب له من قبل، وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت رقم FPSD-17571 ، وكانت الشكوى ما زالت متداولة بلجنة فض المنازعات بـ"فيفا" حتى هذه اللحظة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه لم يتحدث لأي من وسائل الإعلام للتعليق على موقف نادي الزمالك مفضلاً أن يكون كلامه بشكل رسمي بعد التواصل مع المحامي المكلف بمتابعة القضية للوقوف على موقف الزمالك بشكل قانوني.



موقع الاتحاد الدولى

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب آرون بوبيندزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتراجع عن إتمام التعاقد، وآخر نادي لعب معه هو تشجيانج الصيني.

وتوفي آرون بوبيندزا اليوم الأربعاء في الصين إثر حادث سقوط من مكان مرتفع بأحد المباني السكنية .

كان نادى الزمالك تقدم، في وقت سابق، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، خاصة وأن النادى قد توصل لاتفاقية تعاقد مع بوبيندزا صاحب الـ 28 عاما قبل بداية الموسم الجاري، ثم حصل على بطاقته الدولية، ولكن اللاعب قرر الانضمام إلى رابيد بوخارست الروماني.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن 3 روايات وراء مصرع الجابوني آرون بوبيندزا صاحب الـ28 عامًا لاعب نادي تشجيانج الصيني، ومهاجم رابيد بوخارست السابق، اليوم الأربعاء بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بمبني سكني في الصين.

وذكر موقع Fanatik التركي أن السلطات الصينية التي تُجري تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث الأليم للاعب الجابوني، وتفترض 3 روايات حول وفاته الأولى هى الانتحار الثانية نشوب شجار مع أخيه الذى يعيش معه فى نفسه الشقة بالمبنى السكنى أو سقوطه عن طريق الخطأ.