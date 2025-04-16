شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، مع فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

يلعب الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية وجاء الترتيب كالتالى :

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

وخاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت.

ويبحث الزمالك عن تحقيق أول فوز له في هذه البطولة من أجل التمسك بأمل الصعود للدور المقبل، حيث يمتلك نقطتين في رصيده من تعادلين وهزيمة.

ويسعى الزمالك لتجنب التعادل أو الخسارة لأن هذا يعنى إقصاء الفريق من البطولة، كما أن فوز الزمالك أمام سموحة ، وفوز أي من الجونة ومودرن في المباراة التي تجمع الفريقين يعنى خروج الزمالك من البطولة أيضا، خاصة وأن هذه المواجهة تُعد فاصلة في مسار الزمالك بالبطولة، إذ لا خيار أمامه سوى الانتصار، مع ترقّب نتائج الفرق الأخرى على أمل تأمين العبور إلى دور الثمانية.