شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أوسكار رويز .. معسكر مغلق لحكام الدرجة الأولي ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين،معسكرا مغلقا لـ60 حكما من الدرجة الأولي بداية من الغد وحتي الأحد المقبل بحضور لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز.

يقام المعسكر علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم 30 حكما يومي الخميس والجمعة ، والمرحلة الثانية تضم 30 حكما جديدا يومي السبت والأحد المقبلين .

من جانبه ، قال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم إنه تم توفير الأجواء المناسبة لإقامة المعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة منه، مشيرا إلي توفير كل الإمكانات لانجاح المعسكر وفقا لرؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم.