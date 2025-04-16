شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر وإحصائيات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين عن مواصلة بلدية المحلة سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على راية بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 39 نقطة فى المركز التاسع فى افتتاحية الجولة الثلاثين من مسابقة دورى المحترفين ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة، تعادل لافيينا مع سبورتنج سلبيا ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة ومازالوا في المركز الأخير.

كما استطاع أسوان من تحقيق فوز غالى وثمين على منتخب السويس بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 نقطة ويزداد موقفهم سوءا في جدول الترتيب ، في الوقت الذى تعادل فيه بروكسى مع ديروط سلبيا ، كما حقق السكة الحديد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف .

في الوقت الذى فاز فيه كهرباء الإسماعيلية على الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة .

في الوقت نفسه نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة ، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله .

نرصد أهم إحصائيات وأرقام الجولة في التقرير التالى :-

جاءت الجولة الثلاثين من دورى المحترفين فقيرة فنيا حيث لم تشهد سوى 14 هدفا فقط في 10 مباريات ، وخوف كل فريق على نقاط المباريات سواء أهل القمة أو أهل القاع.

فشل فريق السويس في تحقيق سوى نقطة وحيدة أخر 7 مواجهات وهو ما جعل ترتيبه يتقهقر إلى المركز قبل الأخير بالمسابقة برصيد 25 نقطة ، ويحاول مسئولو السويس إنقاذ الموقف بشتى الطرق بتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام المنصورة وطنطا من أجل العبور نحو منطقة الأمان .

حقق وادى دجلة رقما قياسيا باسمه بعد مباريات الجولة الثلاثين ، حيث يعد الفريق الوحيد الذى لم يخسر على ملعبه منذ انطلاق المسابقة وهو ما جعله يحتل صدارة جدول المسابقة برصيد 66 نقطة وأصبح على بعد أمتار قليلة من العودة للأضواء .

تعاقد مسئولو لافيينا مع عمر جمال المدير الفني السابق للداخلية لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد صلاح الذى تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد التعادل بالأمس أمام سبورتنج سلبيا .

ويتكون الجهاز المعاون لعمر جمال من أحمد خيرى مدربا عاما ، ومصطفى المحمدى مدربا لحراس المرمى ، ومحمد نبيل محلل أداء ، ومحمد الفيومى مديرا للكرة ، حامد موسى مدير إدارى

بالرغم من ظهور ديروط بشكل مغاير منذ تولى أحمد كشرى القيادة الفنية لهم ، إلا أن يعد الفريق الوحيد الذى فشل في تحقيق ولو مكسب واحد على ملعبه حتى الآن ، ويحتل حاليا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة بالتساوى مع السويس صاحب المركز قبل الأخير .