شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يقود هجوم سموحة أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام الزمالك، التي ستقام بعد قليل على ستاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: حسين تيمور

الدفاع: ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة، عبد الرحمن عامر

الوسط: شريف رضا، عمرو السيسى، دوكو دودو، محمد سعيد مكرونة، محمود صابر

الهجوم: مصطفى البدرى

البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، إسلام جابر، صامويل أمادى، أشرف مجدى، محمد زيكا، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع: مصطفى الزنارى، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج، أحمد محمود، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر

خط الهجوم: سيف الجزيرى، ناصر منسى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوى وأحمد حسام وأحمد فتوح ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبى وأيمن أمير عبد العزيز.