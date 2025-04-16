شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الموهوبين.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حازم امام والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك ، بعيد ميلاد حازم إمام نجم الفريق السابق، وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادى، و الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الخميس 16 أبريل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر الفيس بوك :" عيد ميلاد سعيد لإمام الموهوبين حازم إمام ..كل عام وأنت بخير .



حازم امام

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993 / 1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.