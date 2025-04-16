شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطى، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى جوهانسبرج، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقررة فى الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

كان في استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، وذلك فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج.



يدير المباراة الحكم الصومالي عمر قرطان ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل على إستاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سافر إلى جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء عبر طائرة خاصة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي تقديم موعد السفر إلى جنوب إفريقيا ليكون الثلاثاء بدلا من اليوم الأربعاء، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء في بلاد البافانا بافانا والتأقلم على درجة حرارة الجو حتى موعد المباراة، والمساهمة في زيادة تركيز اللاعبين وزيادة دوافعهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده على خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في موقعة الإياب بالقاهرة يوم 25 أبريل الجاري.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إقامة مران الفريق في الثالثة عصرا وهو نفس موعد مباراة الذهاب ضد صن داونز، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء في جنوب إفريقيا، واللعب على نفس الأجواء للتأقلم على الأجواء المحيطة بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة بريتوريا.

ويعقد كولر اجتماعا مع جهازه المعاون لتحديد برنامج الفريق طوال فترة الإقامة في جنوب أفريقيا، حيث سيخوض الفريق 3 تدريبات جماعية في مدينة بريتوريا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قبل خوض مباراة الذهاب عصر السبت المقبل على ملعب لوفتس فيرسفيلد، ويحدد أندرياس أندويا البرنامج البدني الخاص باللاعبين لأدائه طوال فترة الإقامة في جنوب إفريقيا.