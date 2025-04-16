شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الإسماعيلى أمام الاتحاد للتأهل للدور المقبل فى كأس عاصمة مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق الاتحاد السكندرى على ستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويلعب الإسماعيلى فى المجموعة الرابعة رفقة كل من حرس الحدود والاتحاد السكندرى وبيراميدز، ويتصدر حرس الحدود ترتيب هذه المجموعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل فى انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

موقف الإسماعيلى من التأهل

يتنافس بيراميدز (4 نقاط)، والإسماعيلى (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده فى المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلى 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).

الإسماعيلى يأمل فى الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفى الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلى وحرس الحدود وإنبى لربع النهائى قبل الوصول للجولة الأخيرة، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.