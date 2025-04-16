شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، تحديا جديدا عندما يواجه فريق سموحة فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

قاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 14 مباراة، حقق الفوز فى 6 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين، لتسكن شباكه 11 هدفا ويسجل 21 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

ويجرى الجهاز الفنى للزمالك تغييرات على تشكيل الأبيض خلال المباراة، حيث سيقوم بيسيرو بالدفع ببعض اللاعبين البدلاء والمستبعدين فى مباراة سموحة المقبلة.

وتحدث بيسيرو مع اللاعبين وطلب منهم التمسك بالفوز، قائلا:"علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تنتهى مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز، وسنحارب حتى آخر لحظة فى ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط"، ومن المهم ألا نستقبل أهدافا فى لقاء سموحة".

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بثنائية نظيفة على حرس الحدود، وهو ما يعيد الثقة داخل صفوفه، بعد خروج الفريق من الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى.