شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز أمام زد قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، استعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق زد المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

مواجهات سيراميكا وزد

ويبحث فريق سيراميكا عن تحقيق الفوز الأول في تاريخه أمام زد في المواجهة الخامسة بينهما في كل المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 4 لقاءات، فاز زد في مباراة وتعادلا في 3 مواجهات، سجل لاعبو زد 7 أهداف مقابل 4 أهداف لسيراميكا.

ويعد الفوز الوحيد لزد على سيراميكا في دور الـ16 من كأس مصر بثلاثة أهداف نظيفة في الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة ثالثا برصيد 4 نقاط، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

يدخل فريق سيراميكا المباراة بحثا عن خطف البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز الثانى من أجل ضمان التأهل بعدما خسر من البنك الأهلى بخماسية والفوز على غزل المحلة بثلاثية وأخيرا تعادل مع المصرى بهدف لمثله.