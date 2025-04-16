شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة قبل لقاء اليوم فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، تحديا جديدا أمام فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

التقى الزمالك وسموحة قبل مباراة اليوم فى 30 مباراة سابقة بمختلف المسابقات، فاز الأبيض فى 19 لقاء وخسر 5 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وفى بطولة كأس مصر، التقى الزمالك وسموحة فى 5 مواجهات، بينهم نهائيين و2 ربع نهائى ولقاء فى دور الـ16، وفاز الزمالك فى جميع المباريات التى جمعته بسموحة فى كأس مصر.

ويتصدر أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، قائمة هدافى مباريات الأبيض وسموحة، برصيد 5 أهداف.

وجاءت قائمة هدافى مباريات الزمالك وسموحة كالآتي:

زيزو - الزمالك - 5 أهداف

شيكابالا - الزمالك - 4 أهداف

حسام حسن - سموحة - 4 أهداف

ويسعى الزمالك لتجنب التعادل أو الخسارة لأن هذا يعنى إقصاء الفريق من البطولة، كما أن فوز الزمالك أمام سموحة ، وفوز أي من الجونة ومودرن في المباراة التي تجمع الفريقين يعنى خروج الزمالك من البطولة أيضا، خاصة وأن هذه المواجهة تُعد فاصلة في مسار الزمالك بالبطولة، إذ لا خيار أمامه سوى الانتصار، مع ترقّب نتائج الفرق الأخرى على أمل تأمين العبور إلى دور الثمانية.