شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سموحة في الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر التي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد نقطتين فقط، مقابل تصدر بتروجت برصيد 12 نقطة، بينما يتساوى الجونة وبتروجت في عدد النقاط بالمركزين الثانى والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى في حراسة المرمى، مصطفى الزنارى، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، بخط الدفاع، في المقابل من المنتظر أن يعتمد على محمود بنتايج ، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر وعبد الله السعيد في خط الوسط، بينما مصطفى شلبى وناصر منسى في الهجوم.

يخوض الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بثنائية نظيفة على حرس الحدود، وهو ما يعيد الثقة داخل صفوفه، بعد خروج الفريق من الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى.