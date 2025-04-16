شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل مواجهة اليوم بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، فريق سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بثنائية نظيفة على حرس الحدود، وهو ما يعيد الثقة داخل صفوفه، بعد خروج الفريق من الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى.

الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.43 مليون يورو .

ويسعى الزمالك لتجنب التعادل أو الخسارة لأن هذا يعنى إقصاء الفريق من البطولة، كما أن فوز الزمالك أمام سموحة ، وفوز أي من الجونة ومودرن في المباراة التي تجمع الفريقين يعنى خروج الزمالك من البطولة أيضا، خاصة وأن هذه المواجهة تُعد فاصلة في مسار الزمالك بالبطولة، إذ لا خيار أمامه سوى الانتصار، مع ترقّب نتائج الفرق الأخرى على أمل تأمين العبور إلى دور الثمانية.