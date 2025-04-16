شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا .. رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.



كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.