شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عددا من اللاعبين في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، وأحمد عادل عبد المنعم الذى تعرض لإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة، وتم استبعاد كمال السيد، فيما يعود محمد نصر بعد انتهاء الايقاف.

من جهته عكف تامر مصطفى، المدير الفني للإسماعيلى، على علاج العقم الهجومى الذى أصاب الدراويش في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت هذه المباراة ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق الأصفر خسارة نقطتين مؤثرين في صراع النجاة من الهبوط.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.