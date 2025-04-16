شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة هنا جودة في كأس العالم لتنس الطاولة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة لخوض ثانى مبارياتها بمنافسات بطولة كأس العالم، التي تقام بالصين في الفترة من 14 إلى 20 أبريل الجارى.

وتشارك هنا جودة في البطولة مع منتخب السيدات بعد تتويجها ببطولة كأس أفريقيا للسيدات في النسخة الماضية، التي أقيمت في تونس شهر فبراير الماضي، لذلك ستمثل اللاعبة القارة الأفريقية في الحدث العالمين، وتوجت هنا بلقب بطولة كأس أفريقيا بعدما تغلبت على مواطنتها دينا مشرف في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 4-2 .

ومن المقرر أن تخوض هنا جودة مباراتها الثانية في كأس العالم في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الصين، والثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، أمام لاعبة النمسا صوفيا بولكانوفا المصنفة الـ 15 على العالم.



جدول المباريات

ويشارك فى البطولة من مصر كل من عمر عصر ومحمد البيلي، هنا جودة، دينا مشرف ومريم الهضيبي، وذلك بعد وصولهم إلى نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا الماضية التي شهدت تتويج عمر عصر بلقب منافسات الرجال، وهنا جودة بلقب منافسات السيدات، بينما حصلت دينا مشرف على الميدالية الفضية ومريم الهضيبي على البرونزية بالإضافة إلى مشاركة محمد البيلي وفقا للتصنيف الدولي.